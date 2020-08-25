台北一名簡姓男子，與同伴利用自己的「花美男」外表，四處搭訕未成年少女，期間得知少女打算翹家，主動表明可以提供安頓之處，取得少女信任，之後再安排她們到半套酒店上班，「花美男」們遭警方逮捕後，沒想到被害少女表示「是自願的」，僅1名少女坦承遭性侵、偷拍。

25歲的簡男，自稱是天道盟太陽會，2017年曾被警方查獲與孫姓同伴等，在台北市街頭、或是使用臉書等交友軟體搭訕未成年少女，認識對方後接著取得信任，便開始慫恿少女到酒店賣淫、陪酒，用來補貼交往的費用。

檢警繼續調查，發現簡男從2018到2020年間，以提供住處等誘因，在台北市租下套房，提供翹家少女們安頓之處、提供三餐，之後每天接送少女到脫衣酒吧、或半套酒店工作賺錢，只是檢警原本以為這些少女被強迫、控制，才會到酒店上班、賣淫，但少女們否認，表示都是自願投靠簡男。

這些少女透露，因為翹家沒地方住，簡男剛好可以提供住處，且平常生活也沒有限制，想要外出隨時都可以，至於為何會去酒店上班，少女則坦承是為了生活費；其中只有一名少女供稱，曾在睡覺時2度被孫男性侵、偷拍私密照，檢察官最後依容留女子、與他人性交或猥褻營利罪，起訴簡男等5人，另依趁機性交罪起訴孫男。

(中時新聞網)