1名居住在台北的人夫水電工，私下多次藉口出差，實則是和1位按摩女相約摩鐵開房激戰數回合，然而紙終究包不住火，水電工的妻子仍是知道2人偷吃情節憤而提出告訴，全案判定水電工與按摩女，早已超越正常男女關係，判定2人必須支付水電工的妻子15萬元的賠償金。

法院傳喚到案時，水電工妻子表示，按摩女分明知道水電老公是有家事的人，卻仍是與他多次前往摩鐵開房間大戰高達23次，表明自己已經受到精神傷害，憑著從自己老公搜證來的訊息截圖，和從水電工包裡找到摩鐵發票，要求2人支付自己60萬元的賠償金。

按摩女反駁，水電工妻未經允許，擅自取用老公的手機訊息，另外按摩女還指出，水電工妻並沒有任何有效證據，可以證明自己與水電工偷吃過，她還聲稱只是請水電工來家中修繕故障的水龍頭，2人並沒有超越正常男女關係，她也認為水電工的妻子已經侵害配偶權；而水電工本人則說明，按摩女與自己只是客戶上的來往，由於自己經常與妻子爭吵，才會想找個人吐苦水紓發心情，水電工還表示，自己4個月來都會1人前往摩鐵獨處，不能因為摩鐵發票就決定和按摩女有偷吃關係。

法官審理時發現水電工與按摩女曾以公公、婆婆稱呼彼此，還經常傳露骨訊息，「怕婆婆中獎」、「小蝸牛在想棒棒嗎」、「婆婆好淫蕩」、「五次嗎」、「婆婆會腿軟」、「要幫公公洗澡嗎」，甚至還找到2人在床上脫光的裸照，因此判處水電工和按摩女2人必須支付水電工妻子15萬元的賠償金。

(中時新聞網)