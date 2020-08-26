美國陸軍德州胡德堡基地(Fort Hood)的失蹤士兵艾爾德‧費南德斯(Elder Fernandes)已死亡，身體被發現在離基地40公里的鐵道邊，死亡時間超過5天，死因仍需調查。

任務與目的(task and purpose)報導，費南德斯是在周二晚上被發現，屍體已不易辨認，軍方官員是從他隨身攜帶的背包中，找到駕駛執照和軍事身份證，確定他是現年23歲的費南德茲，趕緊通知家人認屍。

胡德堡在上週末說，費爾南德斯的失踪，並沒有引起懷疑，因為其他士兵提供的信息表示，他是在放假時自發離開軍營，之後就下落不明了。

律師娜塔莉·卡瓦姆（Natalie Khawam）說，費南德茲可能遇到麻煩，他4月份於補給室時，被另一名男兵性騷擾，令他沮喪、尷尬，又很生氣。據說他有向上報告，不過沒有明確的結果。

律師說： 「這是我們國家需要好好保護我們士兵，尤其是軍營裡的隱密事。」

第一騎兵師發言人克里斯·布勞蒂加姆（Chris Brautigam）上校說，他們沒有接到費南德茲申請關於欺凌或欺凌的報告。

(中時新聞網)