好市多再推超強新品！網友昨發文分享，購入一款龍蝦義大利麵，覺得很不錯，龍蝦肉、蛤蜊肉和香料辣椒一應俱全，CP值實在是很高，也分享義大利麵的成品照，引發網友暴動，看起來很好吃，露營也很方便，還不買爆好市多？
網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老時說》分享，逛好市多看到「蒜香龍蝦義大利麵」就買來吃吃看，結果還很不錯！而且裡面所附的蒜片給得非常多，烹煮義大利麵的時候，大約只需要一半的量，因此剩下的另一半可以用來炒菜。
根據原PO分享的照片可見，「蒜香龍蝦義大利麵」的配料豐富，除了有「龍蝦肉」之外，還有蛤蜊肉、番茄、九層塔、辣椒片、蒜片和義大利麵條，滿滿一份只要499元。另包裝上也提醒，此餐點並非即食品，需充分加熱，炒過才可以吃。
貼文曝光後，讓許多網友暴動直呼，「買！必須買」、「好市多越來越狂了」、「看起來很好吃」、「龍蝦~特別！看起來狠（很）好吃喔」、「露營可以吃」、「這禮拜採買」、「買爆好市多」、「露營超方便的」。
而原PO也在留言處透露，餐點分量其實蠻多的，義大利麵的量很足夠，如果食量不大，一份甚至可以三個人分來吃，而且龍蝦肉的部分其實也算多，還有蛤蜊肉，其實這樣CP值很高，畢竟買個龍蝦尾就不只這個價錢了。
文章來源：好市多商品經驗老實說
(中時新聞網)
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