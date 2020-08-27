HowFun / HowHow再戰英文指考

擁有130萬人訂閱的人氣YouTuber「HowHow」陳孜昊，不僅說話幽默風趣，還是個高材生，擁有政大經濟系畢業的高學歷，還曾赴美攻讀碩士。為了一雪去年指考英文60分之恥，他今年捲土重來再戰指考，在完全沒有準備的情況就考了個73.75的好成績，讓網友直呼真的超強！

曾經赴美攻讀碩士的高材生HowHow，去年指考英文只考60分，被整整笑了一年，讓他鐵了心要再戰今年指考，希望能一雪去年之恥。不過他考前也坦言壓力爆棚，自爆原本想好好準備考試，想不到今年狀況也跟去年一樣，忙到沒有時間看書，「今年原則上也是一個裸考狀態，今年我只有考三科國、英、數乙。」希望今年英文分數至少能比去年高，擺脫被笑的命運。

然而HowHow不愧是留美碩士高材生，這次成績國、英、數乙分別為51.6、73.75與46分，最在意的英文成績比去年進步了不少，讓他直言差強人意，也期待若明年再度報考，是不是可以以等差數列的方式，進步到87.5分？

HowHow再次裸考的英文指考分數一曝光，隨即引起網友熱烈討論，「裸考這分數可以啦～至少這次考試的目標：英文>60分 已經達到啦！」、「只有我覺得英文有70分已經很好了嗎？」、「裸考英文73感覺很強了啊！還是how哥頻道開始一些英文元素加進來，明年直接衝個頂標啊」、「讀老半天考得比你爛我真的先跳樓」。

(中時新聞網)