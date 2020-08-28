台灣開放美豬進口之際，外貿協會搭橋協助台灣廠商搶攻美國政府採購超過5千億美元商機不遺餘力；貿協28日即邀來美國顧問公司說明美國政府採購市場醫材商機，以去年來說採購額達480億美元，吸引140家廠商業者線上參與，超過半數均想跟現有VA Schedule供應商合作。

貿協執行貿易局委辦的「醫材業者前進美國政府採購市場說明會」，邀請美國顧問公司Federal Schedule解說美國政府採購市場醫材商機，以及醫療產業共同供應契約VA Schedule與申請資格條件。

貿協秘書長葉明水表示，為協助業者爭取美國政府採購市場商機，今年除輔導廠商申請聯邦總務署GSA Schedule供應商資格外，也同步安排美國聯邦總署和退伍軍人事務部合約商與我商洽談，業者可把握MIT產品符合TAA規範之優勢，積極切入美國政府採購市場。

美國政府是全球最大的單一買主，聯邦政府年採購金額即超過5千億美元，其中醫療產業之採購商機不容忽視。2019年美國聯邦政府在醫療產業的採購額約為480億美元，其中醫療、牙醫與獸醫用品設備等醫材產品約占227億美元；其餘為醫療服務與醫療研究，是我業者可積極爭取的市場。

貿協指出，透過VA Schedule，供應商的產品可上載至GSA Advantage採購網，並以簡化程序更快速供貨給聯邦政府單位，有意進入美國政府採購市場的醫療業者，可考慮申請VA Schedule供應商資格。另外，與既有供應商合作亦為一種切入方式。

說明會共吸引共140名業者線上參與，74名業者想進一步與現有VA Schedule供應商合作，52名業者表示有興趣取得VA Schedule供應商資格。

(工商 )