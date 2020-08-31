（16：20更新）中國與印度再爆出邊界衝突，印度軍方今（31）日指出，中國解放軍於29、30兩日進行「挑釁軍事行動」，試圖在拉達克地區班公錯湖（Pangong Tso）南岸進入印度管轄地帶，不過印度軍方已經先發制人，阻撓解放軍的進犯。針對印度指控，中國隨後回應稱從未跨越兩國之間的實際控制線。

中國與印度在邊界拉達克地區爆發衝突。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、印度電視台（India TV）、俄羅斯衛星通訊社報導，印度陸軍發言人安南德（Aman Anand）在今日發布的新聞稿中指出，大陸解放軍部隊於29、30日晚間違反兩國先前在軍事及外交斡旋中達成的共識，單方面進行挑釁軍事行動、以改變現狀。

「印度軍隊搶先在解放軍於班公錯湖南岸地區展開行動之前，就採取措施強化我們的陣地，並且制止了中國單方面改變事實的意圖。」

安南德表示，「印度陸軍致力於透過對話來維持和平與安寧，但也同樣決心保護領土的完整性」，安南德指出，雙方目前正進行會議解決紛爭。

印度軍方消息人士透露，大陸軍方試圖動員大量部隊進入印度區域，不過印度軍方事先掌握對方的企圖，制止了陸方的行動。

針對印度軍方指控解放軍蓄意挑釁進犯，路透社報導，中國外交部發言人趙立堅在記者會上回應時稱，解放軍「從未跨越」中印邊界的「實際控制線」（Line of Actual Control）。

5月以來，中印邊界衝突升溫，6月中旬，雙方軍隊在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，印度宣布20名士兵喪命，陸方雖未公布死傷人數，不過外傳有超過40人傷亡。

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文章來源：China’s PLA troops carry out ‘provocative military movements’ near Pangong Tso to change status quo, says army
文章來源：Indian troops thwart provocative military movements by China's PLA in Eastern Ladakh: Army
文章來源：Fresh Clash Erupts Between Indian-Chinese Troops in Pangong Tso

(中時新聞網)

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