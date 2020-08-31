這名5歲男童，經常觀望著垃圾車外型與清潔工的背影，每次觀看就相當長的時間。(翻自The Sun News)

32歲Jen和33歲的Matt聽到男童將清潔工作為夢想，立即打電話到市政府詢問是否能讓男童進行1日清潔員體驗日。(翻自The Sun News)

行行出狀元，只要是自己所喜歡的事物，一定能夠闖出一片天。英國有1名5歲男童鮑威爾（Beau Powell），對街道上的垃圾車情有獨鍾，而且也對清潔工的背影非常景仰，男童曾對自己的雙親表示，長大後自己想要投入清潔工的1員，男童雙親希望能夠達成的願望，因此在男童5歲生日時，與政府聯繫洽談，希望能讓自家兒子體驗1天清潔工的工作流程，沒想到此要求讓政府承辦單位吃驚，但也二話不說立即答應，讓男童圓夢自己的清潔工夢想。這名男童的父母也讓許多人紛紛稱讚，完全沒有干涉孩子想要做的事，還協助他實際體驗感受想做的事務。

根據《太陽報》的報導，這名小男童對街道清掃機相當著迷，也喜歡觀望清潔員的背影，男童曾告訴他的32歲的Jen和33歲的Matt父母，自己長大的職業想要做1名清潔工，因此男童媽媽特別打電話到市政府詢問，是否能夠讓兒子有1天的清潔工體驗日，藉此來完成兒子的夢想。男童的雙親表示，Beau經常觀望著街道清潔車好長1段時間，而且在學校時Beau也告訴學校老師，未來想要當清潔員，我們也希望在Beau的5歲生日裡，能讓他有個難忘的回憶。

原本Jen和Matt預定將要替自己的兒子舉辦1個特別生日派對，卻因碰到肺炎疫情作罷，但Jen和Matt的朋友卻開玩笑的說，要不要試著打去市政府請求幫忙，讓Beau能夠來個1日體驗營。雙親兩聽了之後，竟覺得這個主意不錯，立即致電過去，不料卻被市政府完全接受提議。當Beau在進行清潔工體驗時，他的外公與較好的鄰居也紛紛來看他。Beau的雙親表示，我們相信這將是他最難忘的生日驚喜。

阿撒環境服務公司（Ansa Environmental Services Ltd）的總經理梅林‧凱文（Kevin Melling）表示，我們總是會接到很多不尋常的要求，卻從來不曾看過把清潔員當未來工作的志向。梅林也表示，希望Beau能夠對他這個生日禮物印象深刻，也期盼Beau未來長大後，能夠真的加入團隊，並共同來真的執行清潔工作。Beau雙親鼓勵小孩勇於做自己喜歡的事，讓許多人讚賞不絕，認為他們並沒有受到世俗影響，來強制灌輸小孩勢力的思想觀念。

(中時新聞網)