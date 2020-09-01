高雄14歲國中少女失聯3天，上週六搭高鐵到新竹後人間蒸發，今天警方終於在新竹竹東一處透天厝的天花板夾層密室中找到她。據了解，這棟4層樓透天厝的屋主是「保全李宗瑞」羅姓男子的媽媽，分成多間套房出租，羅男就靠著媽媽的房子當包租公，過著週休7天、月領3萬的快活日子。
今天（1日）一早，警方在新竹縣竹東中興路一處透天厝的4樓夾層密室找到失蹤少女。警方透過監視器畫面，早就鎖定少女29日出了新竹高鐵站後，被載往這間透天厝，然而警方之前2度搜索皆無所獲，今天是第3度前往，因聽到頭頂傳來少女嬉鬧聲，才發現這個夾層密室，進而找到少女。
據警方描述，這間透天厝是羅嫌母親購買，羅嫌與妻子住在1樓，2到4樓分成多間套房出租，羅嫌在4樓其中一間未出租的套房，特別設計密室夾層藏匿劉女，不排除預謀犯案。
警方表示，暗房不容易被發現，必須推開天花板上去才有辦法找到的暗房，以木板隔裝，警方用力去敲，發現是空心牆壁，硬是將其破壞後才進入密室內。
據ETtoday報導，羅嫌自離開保全經理一職後，沒有正式工作，靠著媽媽的房子收租過日子，每間套房租金從5千元到1.2萬不等，羅嫌不用工作就可月領3萬。
(中時新聞網)
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