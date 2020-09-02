總統蔡英文28日決議開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口，引發豬農不滿！全國養豬協會日前閉門開會，苗栗縣養豬協會理事長陳明朝當場砲轟農委會主委陳吉仲「不是說小英總統講了以後，你就一定要附和她」。網友則諷刺表示「早就已經用行政命令通過了喔!先通過，再溝通，接不接受是你的事」、「不是說豬農都支持嗎？」

中華民國養豬協會31日下午召集全國各縣市養豬協會理事長，針對美豬開放進口議題會商，農委會主委陳吉仲也趕到會場加入會議。會場並未對外開放，禁止媒體入內採訪，據參加會議的人員轉述，包括陳明朝等多位理事長，紛紛針對瘦肉精、肉價是否崩盤等問題，質問陳吉仲等人，砲火相當猛烈。

陳明朝在閉門會議中砲轟陳吉仲，不是說小英總統講了以後，就一定要附和，來做一些配套措施，「這個不對」。陳明朝接受中天新聞訪問時也表示，農委會就是蔡總統講了之後，盡量想辦法促成，要養豬農民配合，「市場的需求不是你農委會講了就算」。

對此，網友紛紛諷刺表示「早就已經用行政命令通過了喔!先通過，再溝通，接不接受是你的事」、「不是說豬農都支持嗎？」、「不是說豬農發大財」、「最智障的是事情都決定好了，才說要跟你補溝通」、「用100億納稅錢打發抗議的納稅人」、「如果是高屏豬農肯定有台灣價值」、「陳主委去看看自己以前反美豬美牛時說的話吧」、「閉門轟真客氣 換個顏色就開門轟了」、「為了台灣跟國際接軌 花100億很便宜吧」、「勞工之後是豬農 一個一個賣才不會群體造反」。

(中時新聞網)