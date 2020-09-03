自美國共和黨與民主黨各自全國黨代表大會結束後，宣告總統大選正式起跑。而在黨代表大會結束後，根據多家民調顯示仍由拜登領先，不過川普落後的差距逐漸縮小；另外歐洲賭盤反而看好川普，對其押注反而超過了拜登。

據《CNBC》報導，雖然川普在共和黨大會上激情演出，但其民調並非突飛猛進般地追上差距，拜登在如「FiveThirtyEight」網站上比川普高出7.5個百分點，在「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站上，拜登以49.7%的支持度，勝過川普的42.2%，同樣享有百分之7.5的優勢。不過相較於6月的2位數領先，拜登的優勢已縮小至個位數。

另外，根據路透社針對1335位選民的於1日執行民調統計，拜登以47%領先川普40%，此結果與全代會前的民調相異不大。而報導指出，民調結果也讓川普與拜登雙邊陣營再次懷疑針對當前一連串國內危機彼此互嗆抹黑的成效。數周以來，兩黨總統候選人針對因種族爭議示威以及警察暴行引起的示威暴力，彼此抨擊對方必須為此負責。

不過在賭盤方面，據路透社報導指出，總部位於歐洲的大型博彩交易所必發（Betfair）2日表示，該交易所押注川普當選的賠率目前轉為1賠1，而拜登的賠率則為20賠21；至1日到2日之間，該平台共有4筆超過1萬英鎊（約39萬台幣），其中3筆押注川普勝選，而至今最高一筆下注的5萬英鎊，同樣也是看好川普連任。

必發交易所發言人表示，川普創下現任總統連任的史上最差賠率，當時看起來川普很可能輸給拜登。

(中時新聞網)