民進黨政府明年將開放瘦肉精美豬美牛進口，引發軒然大波。主播張雅琴護航「有人拿刀拿槍逼你買？」卻被挖出5年前痛批馬政府開放美牛換取TPP政策影片。資深媒體人韋安痛批，有人拿刀逼著妳這樣變來變去嗎？大家都快被你搞瘋了。

韋安在臉書表示，雅琴！有人拿刀逼著妳這樣變來變去的嗎？還是黨怎麼作，妳就跟著怎麼説，大家都快被妳搞瘋了！妳已經成為世界級的「台灣媒體之光」。

5年前馬政府想要開放美牛6項雜碎進口，換取TPP。當時張雅琴在新聞節目上痛批，美牛雜碎恐有感染狂牛症病原風險，馬政府置民眾健康不顧。如今張雅琴護航反嗆反對進口者，「誰愛吃美國豬？我不愛吃啊！你就讓它進來，你就不要買就好了嘛，有人拿著刀跟槍逼你去買嗎？誰要吃美國豬？那麼難吃！」、「我直接講了，我根本不會去吃啊」、「台灣開放美豬牛又不表示會賣得好」。

張雅琴對進口美豬前後不一的行徑，也讓網友不禁表示，「雙標牌媒體人，令人失望...」。

(中時新聞網)