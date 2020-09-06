被稱為「世界最孤獨大象」的雄性亞洲象卡萬（Kaavan），在居住在巴基斯坦一間動物園歷經長達35年磨難後，近日終於可以搬家到條件更好的地方展開新生活，不過由於長時間孤身一人，卡萬已出現不斷搖頭晃腦的情況，顯示心裡已經悶出病來。

亞洲象卡萬35年來居住在環境惡劣的巴基斯坦動物園，現在終於如願搬家了，不過已出現連續搖頭晃腦數小時的現象。

亞洲象卡萬35年來居住在環境惡劣的巴基斯坦動物園，現在終於如願搬家了，不過已出現連續搖頭晃腦數小時的現象。

美聯社報導，國際動物福利組織「四爪」（Four Paws）昨（5）日宣布，居住在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德一間動物園的卡萬終於獲得醫療許可，搬家到條件更好的地方生活，牠此行的目的地極有可能是柬埔寨。

報導說卡萬在伊斯蘭馬巴德的瑪格哈札動物園（Marghazar Zoo）中受盡煎熬超過35年，動保團體試圖將牠從動物園中拯救出來的行動也吸引全球目光，讓卡萬被稱為「世界最孤獨大象」。

由於園方長期忽視導致園內環境極度惡劣，巴基斯坦當地高等法院於今年5月指示瑪格哈札動物園關閉。

亞洲象卡萬35年來居住在環境惡劣的巴基斯坦動物園，現在終於如願搬家了，不過已出現連續搖頭晃腦數小時的現象。（圖／路透社）

4日，卡萬的健檢結果顯示，即便牠體重過重，卻同時出現營養不良跡象，牠的指甲裂開且過度生長，明顯是長年居住在會損害牠四肢的狹窄環境所致。

「四爪」表示，健檢結果顯示，卡萬目前的身體狀況允許牠搬家。

亞洲象卡萬35年來居住在環境惡劣的巴基斯坦動物園，現在終於如願搬家了，不過已出現連續搖頭晃腦數小時的現象。（圖／路透社）

不過卡萬要完全恢復，恐怕要經歷一段很長的時間，四爪發言人包爾（Martin Bauer）表示，卡萬不僅身上有傷，還有一些行為問題，因為牠自2012年喪偶以來，就不斷在和孤獨感以及惡劣的生活環境對抗，他說卡萬現在會出現「前後搖頭數小時」的固著行為（stereotypical behavior），代表牠覺得很無聊。

瑪格哈札動物園的環境及人員訓練素質令人擔憂，7月底，2名飼養員在柵欄內放火，試圖趕2隻獅子進入搬運箱以讓牠們搬家，最後卻反而將獅子活活燒死。

(中時新聞網)