很多人習慣在外面用完餐後，把用過的衛生紙順便丟進碗裡，以為這樣店員比較好收，不過一名從事餐飲業的女網友哀號：「為什麼會有這多人有這種壞習慣？好好的放在桌上不行嗎？別自以為貼心」，貼文一出馬上引起網友熱議。

這名網友在臉書《爆廢公社二館》發文「煩死了！到底為什麼那麼喜歡把衛生紙丟在裡面啦？」，抱怨日前收桌時，看到客人把用過的衛生紙丟進碗裡，害她還要弄髒手再拿出來；此外，還常有客人用衛生紙挖完鼻屎後就丟在桌上，她怒譙「噁不噁心啊！是不會再用一張衛生紙包起來嗎？」原PO表示，明明店裡就沒有開風扇，也有提供垃圾桶，為什麼大家還要將衛生紙亂丟，甚至丟進碗裡，「拿出來真的超噁心的！」。

貼文曝光後，引起同樣從事餐飲業的網友共鳴，紛紛留言「丟碗裡真的沒水準」、「一堆自以為貼心的，看到這種的都很煩」、「還有把碗全部疊在一起的」、「我也做餐飲的，拿出來超噁心」。

對於網友不解，為何貼心舉動反而被視為幫倒忙？原PO回應，因為現在都要細分垃圾、回收、廚餘，把衛生紙丟進沒吃完的碗裡，員工還要另外撈起來，有餐飲業者解釋「我們要把衛生紙挑起來才能倒餿水桶，這樣不會比較好整理」。

(中時新聞網)