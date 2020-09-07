川普痛批歐巴馬分身 炒了他魷魚

美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）在新書中說，早在他尋求入主白宮前，滿腦子想的都是當時的總統歐巴馬。他除了公開質疑歐巴馬的出生地外，還私下形容對方是「遭洗腦的傀儡」，能取得常春藤大學學位，是靠要求反種族主義的平權行動。

據CNN新聞網6日報導，川普極度鄙視歐巴馬，甚至執著到聘用長得像歐巴馬分身的人，拍攝了一段影片，除了強烈質疑並痛批他的施政外，甚至炒了對方魷魚。

柯恩在周二即將出版的新書《不忠，回憶錄》（Disloyal: A Memoir）中，並未透露扮演歐巴馬的是誰，也並未提供錄影的確切日期，但附上了川普坐在辦公桌後，面對假歐巴馬的照片。

柯恩長期擔任川普的私人律師，自稱是擺平問題專家，他說這位白宮主人是「騙子、假貨、惡霸，種族主義分子和掠奪者」。他甚至強調，川普喜歡用特有的總統身分汲取個人利益。

(中時新聞網)