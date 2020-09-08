開學後最新面市的108課綱國二歷史課本內容被大砍，當中不只三國史消失，甚至連武則天都沒有編入，教育部長潘文忠今(8)日出席台北科技大學「木藝類產業人才培育基地」活動，並回應媒體相關提問，強調新課綱要培養學生成為世界公民，沒有去中國化的問題。

潘文忠指出，108課綱的擬定是以學生學習主體，重視理解探索到問題的解決，至於歷史課程方面，國中歷史為通史，高中則以主題式編書，不同於過去歷史採明確分域。

潘文忠提到，不論台灣史、中國史或世界史，在國際互動的趨勢下，區域互動都非常密切，因此新課綱也特別強調分域之間的關聯性，因此108歷史課綱並沒有去中國化，反而是要引導學子對所屬未來世界當中，由認識台灣，進而對中國與世界歷史產生了解，並從中培養問題解決能力，進而累積出世界公民的涵養。

另外，教育部推動「國民中小學新生贈書與閱讀推廣計畫」，109學年度共採購40.9萬冊書籍，發給國中小新生，書單中的《國王與國王》，內容描述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，涉及同性議題，引發爭議。今日則有民團到教育部門口抗議。

對此潘文忠也回應，致贈書籍都是經過書審委員審核，並參照文化部適合學齡前跟低中年級閱讀的圖書名單，以隨機方式贈送給學生，而《國王與國王》繪本內容溫和多元，可協助孩子理解並尊重差異，以及學習在情感教育過程中，遇到挫折如何適當處理。

(旺報 )