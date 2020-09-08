近日有民眾發現，彰化縣北斗鎮萬來國小內的蔣公銅像，被金屬鐵網團團圍起，就像是被關在牢裡一樣，相當不解，校方今出面回應，是配合中央將校內威權象徵「柔化」，設計利用藤蔓將其布滿，透過綠美化與校園環境結合，因此才先築起鐵籠，造成民眾觀感不佳，將先拆除。

據了解，中央要求地方國中小學校，對校內威權象徵的銅像等做處置，雖然未指示要求拆除，但是希望能有「相關處置」，該校已經收到第二次公文，表示全縣只剩下19所國中小尚未處置，希望校方能盡快處理，但公文來自何處，校方不願透漏。

蔣公銅像就位在校園側門圍牆旁，經過的民眾都能直接看到，感覺就像是被關起來一樣。（吳建輝攝）

附近居民陳先生認為，銅像爭議已經許久，認為學校是教育場所，不管是要拆除或任何動作時，還是要考量到學生，在面對不同族群的聲音時，都應該給予尊重與包容，貿然拆除可能會造成其他影響，增加學生好奇，認為這樣的處置並非盡善盡美。

而蔣公銅像的對面還有孔子與國父孫中山銅像，但僅有蔣公被關起來，引發民眾好奇。（吳建輝攝）

校方低調表示，因為「上面」有交代，要求校內不能有「蔣公」威權的意象存在，必須回報如何處置，但學校與捐贈者希望保留，但又得符合「上面」規定，因此才決定打造裝置藝術，與校園的植物融為一體，利用藤蔓等將其覆蓋，所以必須先架設鐵架，再進行植栽的部分。

校長陳彥龍強調，蔣公銅像是1982年，地方紡織工廠董事長所捐贈，與學校有程度上的歷史記憶，因此不可能貿然拆除，但施作過程可能有瑕疵，當初設計想透過綠美化與環境結合，把他給「柔化」，只是尚未完工就有人拍照傳出去，將先拆除鐵網，後續再思考該如何施工。

彰化縣政府教育處回應，今年7月行政院促進轉型正義委員會來函，通知各校依據促進轉型正義條例第5條第1項規定，妥適規劃校內公共空間威權象徵之處置。

教育處強調，108課綱的素養教學，鼓勵師生對自己的生長環境有感，對於推動校園綠美化，原則上要求校各校考量校園整體空間，審慎規劃，共同討論將校園改造成兼具美感，與校園裝置藝術的布局空間。

(中時 )