印度軍隊在印中邊境開槍後，使整個邊境情勢頓時升高。大陸媒體網紅胡錫進在微博發文表示，雖然雙方直接交火的可能性嚴重存在，但大陸是有點蔑視印軍的戰鬥力。印度軍隊連打一場架都能死20人，根本就不是解放軍的對手。

胡錫進在文章中說，有瞭解中印邊境一線情況的人透露，解放軍對整體局勢有著牢固的把控，一旦開戰，無論怎麼打，解放軍都有擊敗印軍的絕對把握，中印邊境不會丟掉一寸土地。

他指出，新近的情況顯示，大陸綜合威懾還沒有達到阻止印軍冒險的效果，印方仍然心存僥倖，誤判低估中方決不在領土問題上妥協的意志，總以為中方不敢、不願、不能與印方開戰。大陸幾次對外戰爭，都是對方誤判低估大陸敢戰意志的結果。1962年戰爭就是這種狀況，最終印方付出沉重代價。今天的情況非常接近於那次戰爭爆發之前，前方的情況已相當緊張，雙方發生直接交火的可能性嚴重存在。

胡錫進警告稱，解放軍不開第一槍，但是一旦印軍率先向解放軍射擊，其後果一定是印度處在現地的軍隊被消滅。「連打一場架都死20人（很多人少群毆受傷後被凍死）的印度軍隊，根本就不是解放軍的對手。沒錯，我們有點蔑視那些印軍的戰鬥力。」

他認為，也許完全和平地發展並非大陸作為大國的宿命，有可能通過一場戰爭來展示「敢戰」的意志，這是不得不付出的代價。

胡錫進在另一篇文章中分析印方的心態稱，近來印度有一些囂張的表現，整個印度的輿論很不冷靜，還一再以中印整體外交關係相要脅，其心理明顯是認為印度在中印外交關係中佔有主動性，北京有求於新德里。

他因此嚴厲警告印方說：「你們越線了！你們的一線部隊越線了，你們的民族主義輿論越線了，你們的對華外交政策越線了。」如果印軍繼續魯莽地使用槍支，他們必須準備面對在軍事衝突爆發情況下就地被消滅的危險。

(中時新聞網)