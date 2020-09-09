到日本必逛的「驚安殿堂・唐吉訶德」日前有消息表示，將在台灣展店，並且坐落於人潮眾多的西門町，消息讓許多人興奮不已。近日有網友好奇，他的迷人之處究竟在哪，更詢問廣大網友覺得「唐吉柯德激安的殿堂好逛嗎？」就有逛過的老司機網友表示，「光24小時營業這點無人能敵。」

唐吉訶德因商品多元、價格合理而聞名，是許多觀光客遊日必逛的購物勝地。而有網友在PTT上以「唐吉軻德激安的殿堂好逛嗎？」為題表示，唐吉軻德號稱日本的小北百貨，24小時營業，應有盡有，「大家覺得唐吉柯德激安的殿堂好逛嗎？有沒有八卦？」

貼文發出後，網友紛紛開始討論「好逛啊，24小時營業，觀光客可以半夜一次買齊」、「在日本的話是蠻好逛的，尤其是深夜」、「超多東西，什麼都賣」、「期待日本泡麵餅乾區」、更有老司機說，「覺得最好逛的是廣島那間，地下室是二手店可以挖寶」、「飯糰超便宜，折合台幣15元。」

不過也有一批網友對於日本的唐吉訶德空間規劃上很有意見，「有的店面很擠！大阪有間大又寬敞超好逛」、「京都車站附近那家很小」、「不喜歡去，東西雜空間小，重點大陸、東南亞人超多，而且也很擁擠，逛的很不舒服。」

(中時新聞網)