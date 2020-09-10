1名居住在英國的22歲大奶女郎Amber May(安博‧梅)，她因喜歡上巨大胸部的感覺，也對做隆乳手術非常有興趣，因此她在接受分段式的隆乳手術，她的胸部從原本的34C罩杯，瞬間變成巨無霸的36K罩杯。安博還表示：她本人非常喜歡隆乳，也對自己能夠擁有巨乳感到自豪。自安博的胸部變的更加兇狠後，她的所得收入也增加不少，甚至在Only Fans平台上，愛慕安博的網友人數倍增。安博也透露，明年的5月，她的36K罩杯將會變得更加巨大。

22歲的安博‧梅是1位成人節目的主持人，同時安博也有在英國著名平台Only Fans上經營自己的粉絲網站，當安博19歲的時後，她將原本不小的胸部，從34C罩杯隆大成34F罩杯，她也說明這或許是英國所有整形手術裡，有史以來整最大的胸部了，然而34F的大小仍無法安博滿意，因此她繼續選擇走上隆更大的胸部之路。

安博表示：「我真的非常想要我的胸部變的更大，她決定持續接受隆乳手術」，醫生先是往他的胸部灌入535毫升的矽膠，經力12週之後，在醫生最後一次的灌入，安博終於成功擁有了36K罩杯的巨無霸胸部。安博透露，當她獲得36K的胸部時，她的社群網站瞬間增近2萬人的粉絲，令她感到非常開心，甚至因為她的36K罩杯，她在工作上的成就，與先前相比更是如魚得水，收入也多了好幾份。

實際上，安博已經單身3年之久，她表示隆乳絕對不是為了要吸引男人的注意力，後續她也收到很多愛慕自己的粉絲禮物，安博還說有1位粉絲，還專程從蘇格蘭到伯明罕來見自己。

安伯坦承自己極度喜愛隆乳，她說：「我真的非常愛隆乳，也認為我自己真的上癮了」。安博表示，她下週將會到土耳其進行隆鼻手術、口腔脂肪削除，以及皮下抽脂手術，安博也說明，她將會在明年5月，繼續接受第3次的隆乳手術，她目前都已經預約完成了。

(中時新聞網)