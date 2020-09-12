身為全球超級強權之一的前蘇聯與俄羅斯統治中心克里姆林宮，長期以來都籠罩著神秘的色彩。克里姆林宮的主人們在這裡工作與生活，每日飲食經常要在宮內的廚房打理，這些掌握著核彈的鑰匙及人類的命運的領導人日常都吃什麼？每個領導人又有什麼飲食特性？由廚房裡退休的廚師口中發現，克里姆林宮的主人大都愛喝酒，吃的內容都相當簡單，多半是俄羅斯傳統的家常食物，與一般人想像有很大落差。

克里姆林宮在沙皇時代就有御膳廚房的設置，負其責的通常是警衛與安全的重要官員。他們平時要謹慎查驗食材來源與製作過程，沙皇外訪時還要攜帶大量食材與器具，以保證飲食的安全。從1878年起，因化學技術逐漸發達，克宮廚房開始以化學方式進行食物安全鑑定，共產革命後，這些做法仍延續下來。

赫魯雪夫與傳統俄國人一樣都愛喝酒，但吃的比較清淡，以傳統俄國鄉村料理為主。圖為赫魯雪夫接受古巴領導人卡斯楚宴請。（圖／網路）

在一本由俄羅斯聯邦警衛局出版的紀實性著作《克里姆林宮的特殊廚房》指出，蘇聯政權建立之初，為保證食物來源安全，在莫斯科郊外設立戈爾基農場。當時國家百廢待舉，蘇共首任領導人列寧飲食極為簡樸，直到1924年列寧死後，克宮才經常出現各種慶典與宴會，廚房的安全工作也由原先的警衛轉入情報特務部門負責。從1930年代到二次大戰期間，克宮廚房以高加索餐、尤其是格魯吉亞菜系為主菜，據說它以胡椒與白酒製作的料理經常令外來賓客相當震撼。

史達林酷愛飲酒，用餐偏愛肉食，但用餐只是為了喝酒，連開會時都會邊開邊喝。（圖／網路）

當時的領導人史達林酷愛飲酒，他用餐基本上都是為了喝酒，餐點主要是肉類，還有他最愛的香蕉，據說一頓飯邊吃肉邊喝酒曾經長達6小時。而他喝酒不只是用餐時，從很多會議的照片與畫作上也現身前或桌上總是有整瓶的烈酒。最後史達林死於中風，醫生也認為是跟他的飲食習慣有很大關係。

克里姆林宮廚房百年來為蘇聯與俄羅斯領導人打理餐飲與宴會，大部份領導人都愛喝酒，偏好傳統簡單的俄羅斯家常食物，只有普丁的飲食習慣最合乎現代健康觀念。圖為普丁在克里姆林宮宴請吉爾吉斯總統。（圖／網路）

史達林之後的蘇共第一書記赫魯雪夫也愛喝烈酒，1956-1983年主管克宮廚房的阿列夫京娜．克林娜表示，赫魯雪夫喜歡清淡飲食，少吃油膩。早餐偏愛雞肉餅加馬鈴薯泥與油煎餅，偶爾會加點香腸和乳酪。他平時偏愛烏克蘭紅菜湯配厚餅，或是用馬鈴薯、牛肉、黍米煮成的農家濃湯。周末喜歡烘焙的麵點，其中最愛的是烤杏肉餅。

克林娜說，當時正是冷戰高峰，在克宮的宴會上特別重視當下政治氣氛，例如在發射衛星上太時，就會做火箭形狀的麵包；太空人進入地球軌道時，就把麵包做成地球的樣子，並畫上世界地圖。此外，破冰船、蘇聯國旗等形狀的麵點，都是與當下政治焦點相關的主題。

大體說來，蘇聯與俄羅斯歷屆領導人對外國美食興趣不高，吃的都屬俄羅斯傳統料理，例如布里茲涅夫也是偏好麵食與馬鈴薯加蔬菜煮的肉湯，戈巴契夫喜歡烘焙的麵點，但他的夫人蕾莎擔心他過胖而嚴格約束。蘇聯解體後的俄羅斯總統葉爾辛身形雖高大，但吃得很少，最喜歡在麵包上抹豬油，搭配小黃瓜一起吃，他對炸馬鈴薯配蘑菇加洋蔥情有獨鍾。

現任總統普丁在飲食上更是簡單，早餐是由克宮廚房做的牛奶麥片與蜂蜜、鵪鶉蛋、甘蔗汁配辣根，在外工作時幾乎是有什麼就吃什麼。如果真要找出偏好，合於現代健康觀念的蔬菜類他最愛，此外就是魚類，肉類則偏愛羊肉。飲料他不愛飲酒，只喝綠茶。普丁的整體飲食習慣完全合乎現代醫學的建議，加上重視運動，難怪身材保持極佳，唯一比較放縱一些的是愛吃雪糕、冰淇淋。

(中時新聞網)