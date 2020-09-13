清晨對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（13日）清晨對新北市、基隆市發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，出遊請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。

氣象局指出，今天鋒面逐漸遠離，吹偏東北風到東風，迎風面基隆北海岸、東半部有不定時短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，山區要留意局部大雨。

溫度方面，各地高溫約32至34度，沒下雨時還是較為悶熱。

(中時新聞網)