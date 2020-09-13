北海岸出遊注意 新北、基隆「豪雨特報」 06:372020/09/13 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清晨對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，新北、基隆豪雨特報。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清晨對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（13日）清晨對新北市、基隆市發布豪雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，出遊請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。 氣象局指出，今天鋒面逐漸遠離，吹偏東北風到東風，迎風面基隆北海岸、東半部有不定時短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，山區要留意局部大雨。 溫度方面，各地高溫約32至34度，沒下雨時還是較為悶熱。 (中時新聞網) #北海岸 #基隆 #出遊 #豪雨特報 #局部大雨 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 農曆七月初一打牌拿怪牌 4人「僅他沒拜」隔年葬身火窟 - 生活 士林夜市有多慘？她貼周六晚上一張照片 在地人揭原因：難救了 - 生活 她逛好市多結帳後店員默默吐7字 網淚推：還不去買爆 - 生活 塵封24年！阿嬤拿出1996年漢堡「有如剛出爐」 麥當勞回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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