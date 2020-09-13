不要小看身體液體，當心是不明疾病來攪局！有人拉肚子到虛脫，但你聽過小便到虛脫嗎？腎臟科醫師說，門診碰到一位年輕男病患，由媽媽推輪椅來就診，他自述前陣子「出車禍」後，嚴重頻尿到一小時上一次，媽媽以為他腎虧，但經詳問後才知病情不單純。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享看診案例，提到一位年輕人坐輸椅前來求診，他沒有打石膏，洪永祥就覺不妙。經詢問後才知，他半個月前騎機車「出車禍」，雖有戴安全帽，卻因撞擊頭部而有輕微腦震盪，此後他的尿量變多，不到1小時就得跑廁所，令他疲憊又痛苦，甚至影響到社交生活而不敢出門。男子半夜常如廁，媽媽一口咬定他是腎虧，猛給他吃中草藥，但頻尿依然未見改善，最後尿到虛脫而必須坐輪椅就醫。

洪永祥表示，替男子驗小便發現，他的小便清清如水，滲透壓很低，幾乎沒有濃縮，加測抗利尿激素，終於找到答案，他得了「尿崩症」。他解釋，人們的腎臟有腎絲球，腎絲球每天要過濾約200公升水份，濃縮後變成尿液再排出，「如果這200公升都變成尿液出來，200公升是多大？大的寶特瓶才2公升，等於100瓶大的寶特瓶，每天上廁所什麼都不用做了」。

洪永祥指出，腎臟具有濃縮功能，當水分到集尿管後再回收99%，因此100瓶的水分只會排出1瓶2公升的尿液，能發出「回收訊號」的就是腦下垂體分泌的抗利尿激素。由於男子發生車禍後，腦下垂體抗利尿激素分泌受到影響，造成腎臟沒辦法回收水分，才會大量排出尿液。

洪永祥說，其實尿崩症很容易治，用抗利尿激素的鼻噴劑噴一噴，男子就開始排出濃縮過的尿液，到廁所小便的次數也逐漸減少了。洪永祥說，尿崩症分兩種，一是「中樞神經型」，另一為腎臟壞掉無法濃縮小便的「腎陰性尿崩症」，台灣年輕男生一出現頻尿，往往被當作腎虧治療，其實這是兩回事，務必尋求專業醫師診斷。

(中時新聞網)