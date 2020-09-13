美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩。

森林野火持續肆虐美國西岸，至今已釀28人喪命，令人心酸的故事開始傳出，包含一名俄勒岡州少年被發現和愛犬蜷縮一起陳屍車上，他的外祖母也被發現燒死在不遠處的車裡，俄勒岡州有關單位更宣布，準備迎接「大規模死亡事件」。

森林野火肆虐美國西岸，建築物付之一炬，宛如被戰爭蹂躪過。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，托夫特（Tofte）家族發布聲明稿證實，家族中13歲的男孩懷亞特•托夫特（Wyatt Tofte）及71歲外祖母莫索（Peggy Mosso）已不幸命喪火窟。

聲明稿指出，懷亞特8日被發現陳屍在一輛明顯被大火吞噬的車上，他被發現時，大腿上還抱著愛犬蜷縮在一起。家人推測，野火燒來時，懷亞特可能以為躲進車內就不會被燒死，所以才會進去車內。

他的家人說，懷亞特是全世界最惹人愛的小男孩，「他喜歡釣魚、喜歡玩電玩，就像其他小孩子一樣，是一個非常惹人愛、有禮貌的男孩。」

距離懷亞特陳屍地不遠處，他的外祖母莫索也被發現燒死在另一輛車上。當時，懷亞特的母親安琪拉（Angela）在車外試圖救出車內的母親，不過大火已經燒上來，她親眼目睹母親遭火噬，她本人也全身燒傷、情況危急。安琪拉的丈夫克里斯（Chris）則倖存。

森林野火肆虐美國西部各州，包括華盛頓州、俄勒岡州、加州等都有死傷傳出，至今至少造成28人喪命，當中加州通報19人死亡。

美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬。（圖／美聯社）
美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬。（圖／美聯社）

俄勒岡州緊急管理局長費爾普斯（Andrew Phelps）11日表示，根據州內已被燒得焦黑的建築數量來看，俄勒岡州已經準備迎接「大規模死亡事件」，州長布朗（Kate Brown）表示，至今仍有數十居民失蹤。

美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬，宛若被戰爭蹂躪過。（圖／美聯社）
美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬，宛若被戰爭蹂躪過。（圖／美聯社）

俄勒岡州居民賈娜（Nailah Garner）回憶，7日她與先生仍在睡夢中時，手機突然跳出政府發送的「馬上撤離」警報，她哭著說她的夢幻家園已經被燒成灰燼，「全部都沒了，就像被戰爭蹂躪過一樣。」

影》加州森林野火染紅天空 舊金山灣區宛如末日火星

文章來源：28 people have been killed and dozens more are missing as fires ravage the West Coast
文章來源：A young boy was found dead with his dog in his lap after trying to escape Oregon wildfire

(中時新聞網)

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