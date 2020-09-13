美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩。

森林野火持續肆虐美國西岸，至今已釀28人喪命，令人心酸的故事開始傳出，包含一名俄勒岡州少年被發現和愛犬蜷縮一起陳屍車上，他的外祖母也被發現燒死在不遠處的車裡，俄勒岡州有關單位更宣布，準備迎接「大規模死亡事件」。

森林野火肆虐美國西岸，建築物付之一炬，宛如被戰爭蹂躪過。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，托夫特（Tofte）家族發布聲明稿證實，家族中13歲的男孩懷亞特•托夫特（Wyatt Tofte）及71歲外祖母莫索（Peggy Mosso）已不幸命喪火窟。

聲明稿指出，懷亞特8日被發現陳屍在一輛明顯被大火吞噬的車上，他被發現時，大腿上還抱著愛犬蜷縮在一起。家人推測，野火燒來時，懷亞特可能以為躲進車內就不會被燒死，所以才會進去車內。

他的家人說，懷亞特是全世界最惹人愛的小男孩，「他喜歡釣魚、喜歡玩電玩，就像其他小孩子一樣，是一個非常惹人愛、有禮貌的男孩。」

距離懷亞特陳屍地不遠處，他的外祖母莫索也被發現燒死在另一輛車上。當時，懷亞特的母親安琪拉（Angela）在車外試圖救出車內的母親，不過大火已經燒上來，她親眼目睹母親遭火噬，她本人也全身燒傷、情況危急。安琪拉的丈夫克里斯（Chris）則倖存。

森林野火肆虐美國西部各州，包括華盛頓州、俄勒岡州、加州等都有死傷傳出，至今至少造成28人喪命，當中加州通報19人死亡。

美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬。（圖／美聯社）

俄勒岡州緊急管理局長費爾普斯（Andrew Phelps）11日表示，根據州內已被燒得焦黑的建築數量來看，俄勒岡州已經準備迎接「大規模死亡事件」，州長布朗（Kate Brown）表示，至今仍有數十居民失蹤。

美國西岸野火至今已釀28人喪命，當中也包含一名抱著愛犬蜷縮、陳屍車上的男孩，野火掃過之處全付之一炬，宛若被戰爭蹂躪過。（圖／美聯社）

俄勒岡州居民賈娜（Nailah Garner）回憶，7日她與先生仍在睡夢中時，手機突然跳出政府發送的「馬上撤離」警報，她哭著說她的夢幻家園已經被燒成灰燼，「全部都沒了，就像被戰爭蹂躪過一樣。」

(中時新聞網)