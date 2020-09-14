川普說他贏得今年的總統大選後 將協商爭取再連任4年

美國總統川普周六晚在內華達州明頓（Minten）的競選活動中說，他不但會贏得今年大選，2024年還打算再選一次。而他會「協商」選第3任，是因為他「被賦予這權力」。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《商業內幕》（Business Insider）網13日報導，川普對現場數以百計未戴口罩，也未遵守維持社交距離的支持群眾說，「從現在算起52天，我們將贏得內華達州，我們將贏得在白宮的另4年。」

他強調，由於根據他們被對待的方式，在這之後，他們或許有權進行協商，再連任4年。川普不斷暗示，他不只想要擔任兩任總統。而這令批評者憂心，他們認為，他不是在開玩笑，而是真的想違憲。

事實上，他8月在威斯康辛州奧士科什（Oshkosh）的競選活動中，也曾說過類似的話。「我們會再贏得4年，接著我們會再做4年，」他說，「因為他們暗中監視我的競選活動，我們該再做4年。」

(中時新聞網)