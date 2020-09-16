好市多開賣「萬寶龍」大班系列皮夾，狂降2500元。（圖／好市多商品經驗分享區）

好市多悄賣名牌皮夾！眼尖網友發文分享，逛好市多發現萬寶龍皮夾開賣，價格超誘人，直接現省2500元，讓他忍不住買回家。而貼文曝光後，許多網友也暴動直呼，買到賺到耶！真的有便宜，專櫃都快上萬！

網友在臉書社團「好市多商品經驗分享區」表示，正好想換皮夾，沒想到好市多竟然進了「萬寶龍」的皮夾，雖然比較喜歡風尚系列，但這款也很不錯，價格真的很棒，因此還是忍不住拿了一組結帳。

而原PO也在留言處透露，好市多開賣的款式為「萬寶龍大班系列」的經典6卡皮夾，在官網標價約是9300元左右，就算是昇恆昌免稅店也賣8200元，而好市多一組卻只賣6799元，直接便宜2500元，真的太划算了！

貼文曝光後，立刻引發網友討論，「賺到了，快去買」、「便宜，欲入手萬寶龍皮夾激推」、「太便宜」、「比我去年在歐洲買還便宜很多」、「這個很可以欸」、「這太超值吧！專櫃要快上萬」、「買給爸爸用」、「萬寶龍好用！這價格真的便宜」、「真的比請人歐洲帶還便宜」、「一定要買」。

好市多開賣萬寶龍皮夾，驚喜價格引發暴動，眼尖網友發現，官網售價快上萬。（圖／好市多商品經驗分享區）

(中時新聞網)