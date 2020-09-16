今天（16日）農曆七月最後一天「鬼門關」，民俗專家林正義提醒，鬼門關是屬於陰氣至重的日子，民眾應盡量避免在太陽下山後出門，尤其不要出入陰氣較重的場所，以免沾惹陰氣、影響到自身運勢。最好保持心思穩定，不要胡思亂想，否則恐成為好兄弟「抓交替」的下手目標。

據《鏡周刊》報導，民俗專家林正義表示，在鬼門關當天盡量不要進出陰氣重的場所，而陰廟、靈骨塔、喪家等場所更是不宜前往。若真的萬不得以，林正義表示，一定要先克服心中恐懼，不要心神不寧，否則很容易淪為好兄弟的「替身」。

林正義也特別提醒，免疫系統不好或常疑神疑鬼的人也要小心，因為通常他們的氣場偏弱，較容易碰上好兄弟。另外，有喝酒、嗑藥的人也容易在這天被祂們盯上。

如果民眾突然出現發冷、發燒等症狀，林正義建議可在睡前穿上襪子，不要在睡覺時冷氣調強風直吹，避免好兄弟伺機附靈。林正義也指出，在鬼門關當天也不宜吃太冰冷的食物，以免身體感到虛冷，讓好兄弟得以趁虛而入。

(中時新聞網)