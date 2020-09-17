「最美空姐」林佩瑤外型美艷、身材傲人，還有一副好嗓音，因參加《超級星光大道2》走紅，雖然沒正式出道，仍在網路上小有名氣。她最近PO出多張2012年的舊照，稱當時流行的妝「現在看怎麼這麼好笑」，勾起許多網友的回憶：「我確定那時候真的流行這樣沒錯！！！」

林佩瑤15日透過社群平台曬出一系列8年前舊照，表示：「想當年最流行的妝容就是又濃又長的假睫毛+煙燻妝+超級裸唇，以前都覺得自己很時髦很跟得上流行」沒想到過了8年再看，妝容早已不符合潮流，不僅覺得假睫毛太誇張，裸唇也像生病一樣，她笑說：「真的是太對比了吧！」

照片中，林佩瑤果然戴上厚厚的假睫毛，並將眼尾特意拉長，一雙電眼看起來超級深邃，唇上幾乎沒有任何顏色，乍看之下彷彿沒有塗唇膏，同時她也公開星光幫戰友梁文音、ECHO李昶俊和一些空服女性友人的昔日模樣，開玩笑地說：「Po出當年時髦的舊照跟大家分享，可能不小心出賣了一些跟我一樣擁有裸唇破病妝的朋友，拜託不要打我！」

照片曝光後，很快地吸引許多朋友和粉絲熱議，紛紛留言：「我們的青春啊」、「好～久囉，可是很正啊」、「好像當年比較多煩惱，樣子比較苦」、「我怎麼覺得妳現在比較好看」。

(中時新聞網)