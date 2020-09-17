別再說念碩士沒有「錢」途！最新由《遠見》及人力公司合作，用大數據統計出的「最強碩士新資表」出爐，針對去年最多碩士畢業生的4大學群「資訊」、「工程」、「管理」、「財金」。其中，交大資訊碩士以起薪5萬6000元傲視群雄，可說是「畢業即就業」；不過其他頂大也不惶多讓，而東吳財經碩士成為私校唯一上榜黑馬。

《遠見雜誌》與104人力銀行獨家合作，針對教育部統計去年碩士畢業生最多的四大學群：資訊、工程、管理、財金，以大數據對應過去十年的起薪資料，找出四大熱門領域研究所起薪前五強大學，發表「最強碩士薪資表」。4個學群最頂尖的學校分別為：交大資訊、清大工程、台大清華商管，以及政大財經。

【資訊】

根據調查結果，交通大學「資訊學院」碩士畢業生起薪達高達5萬6000元，最受企業主肯定，是四大熱門領域中碩士起薪最高。因為一系多所，規模是全台最大，也是亞洲大學內數一數二。學生競爭力強，九成學生碩士畢業直接就被企業預定，畢業即就業。

緊接著交大資訊碩士，在同樣的資訊學群中，台大以起薪5萬5750元居次，中央大學、台灣科技大學、成功大學以5萬元並列第三，其中，台科大是唯一擠進四大熱門學群高薪排行榜的技職學校。

【工程】

另外，工程學群範圍很廣，工學院遍布全台工私立院校，其中以清大工程碩士最受青睞，畢業生起薪5萬2000元排行第一，交大5萬1000元排第二，台大、中正以5萬元並列第三，成大則以4萬8800元排名第五。

【商管】

商管碩士在近年就讀人數以直線上升，也是各大學的經營重點。（本報資料照片）

商管碩士在近年就讀人數以直線上升，也是各大學的經營重點。其中以台灣大學、清華大學並列全台第一，起薪5萬元；交大與政大以4萬8000元拿下第二，成大4萬5000元排第三。清大科技管理學院近幾年算是異軍突起，以理工為優勢，結合管理與金融，滿足數位轉型人才需求，起薪一舉追上國內商管龍頭台大管理學院。

【財經】

財經學群以老牌名校政大財經碩士為首，起薪4萬9000元，緊接著分別是台大4萬8000元、交大4萬7000元、清大4萬6500元，成大、中興、中央、東吳皆以4萬5000元並列第五，其中，東吳是唯一闖進前五名的私校。

政大財經在金融業還有「政大幫」的別稱，不少校友都立足各大金融、金控的主管。而這現象跟政大財經主打金融管理與財務工程有關，反映在各企業的雇主評價。

雖說工程、資訊、商管、財經，都是當今熱門產業，起薪高的也都是知名大學，但不管是未來升學考量，或新鮮人求職，還是要參考興趣與志向，擇其所愛。更多內容請詳見《遠見》出版《2021研究所指南》（9月18日上市）

(中時新聞網)