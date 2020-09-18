總統府前發言人丁允恭深陷桃色風暴，監察院長陳菊日前澄清未接到任何陳情，今天爆出協助Y女陳情的Q男，曾透過民進黨前主席張俊宏，轉接陳情信給陳菊。對此，陳菊辦公室重申，陳菊未收到該陳情信，對惡意的政治操作及以訛傳訛的指控，感到遺憾。

總統府前發言人丁允恭被爆3年多前任職高雄市新聞局長期間，上班時間把辦公室當「炮房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，對於踢爆的Y女稱曾寫信向時任高雄市長的監察院長陳菊陳情，陳菊日前澄清未接到陳情。

今天又爆出當時曾協助Y女陳情的Q男，曾在2017年3月與民進黨前主席張俊宏餐敘，當面請張俊宏轉交陳情信給陳菊，對方收下信後還說「使命必達」，事後也告知「信已送到」。

對此，陳菊辦公室發聲明表示，陳菊從未收到該陳情信，本案已立案調查，依法自當由監察委員獨立行使職權進行處理，對惡意的政治操作及以訛傳訛的指控感到遺憾。

(中時 )