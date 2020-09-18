食藥署18日表示，國產平面式醫用口罩於口罩本體上標示「MD」及「Made In Taiwan」之雙鋼印規定，將自9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃，9月17日到10月31日間，政府會徵用所有具雙鋼印之平面式醫用口罩。

食藥署表示，「9月24日起製造之所有國產的平面式醫用口罩」，都必須有雙鋼印，但是各通路的無雙鋼印口罩存貨，仍然可以賣到12月24日。

食藥署說，12月25日起，除經衛生局驗章者外，所有沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣。因此，12月24日前未能即時售完者，應先暫停販售，並應由許可證持有業者，連同庫存品送經直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才能繼續販售。

食藥署提醒，持有平面式醫用口罩之許可證業者，9月24日到2021年3月23日期間，都能去所轄地方衛生局辦理驗章。

食藥署也提到，選購醫用口罩，請認明最小販售包裝刊有衛生福利部核准之醫療器材許可證字號、品名、製造廠名稱及地址等資訊，也可至「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢系統」查詢。

(工商 )