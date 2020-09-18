在台灣，由於每個位子都是成本，不少火鍋店都會收取「共鍋費」。不過一位人妻在網路上抱怨表示，帶小孩到火鍋店用餐，卻被店家因「佔位」要求收費。讓她傻眼直呼：小孩只有10個月大也要付！

原PO在臉書「爆廢公社」上表示，「大家可以接受只有10個月的寶寶，帶去吃鍋被收共鍋費嗎？」這位媽媽指出，近日帶小孩到火鍋店用餐，店家卻因小孩關係，要收取一筆「佔位」費，並解釋因為沒有其他4人坐的位置，所以寶寶也算佔位。

但原PO認為，先不論單鍋點到390元就不會收共鍋費，「但哪個媽媽給十個月的寶寶吃火鍋的？」這位媽媽指出，「火鍋很鹹，對寶寶鹽分過高是負擔，他還不會自己吃東西」甚至還自備煮好的寶寶麵條要餵他。

不過原PO也說，店家態度還是很好，而且是用餐前就告之，所以等同接受。但經過這次經驗，她表示，「原來真的有不少店家不管身高，也不管你能不能吃都要收費，共餐費、共鍋費、清潔費等等。」以後帶寶寶出門會記得先問是否要收取費用。並指出「雖然佔位費只要30元，但這是感覺問題」。

網友則表示「又沒吃硬要收共鍋，兩個人去吃不小心坐到四人桌是不是要收兩個人共鍋，說收椅子費還比較舒服」、「如果店家就已經明文規定不論大下都要收共鍋費，那就讓他收啊...」、「我會問清楚用餐規則，不OK就換一家」、「有遇過類似，本人也不囉嗦，直接轉頭走人換別家。」

原PO在臉書「爆廢公社」上表示，「大家可以接受只有10個月的寶寶，帶去吃鍋被收共鍋費嗎？」(摘自爆廢公社)

(中時新聞網)