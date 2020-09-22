網友貼出婆婆給的一疊千元鈔票。(圖取自爆廢公社)

一名糊塗的人妻今(22)日表示，自己昨晚不小心將手機遺落在洗衣機，導致手機在裡頭「洗澡」一整晚，讓他相當懊惱自己的粗心。但沒想到隔天起床後，在桌上發現一疊千元鈔票，原來是貼心的婆婆得知他手機壞了，便出資讓她重新買過，這樣備受疼愛讓她開心的直喊，「我真的好幸福！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，因為自己的粗心大意，不小心將手機遺落在洗衣機內，導致它泡澡了一整晚。但其實她並沒有難過太久，「當我得知它五臟六腑都積水時，並沒有太大的情緒，因為改變不了事實，再來錢可以解決的都是小事。」

沒想到原PO隔天起床後竟發現桌上有一疊千元鈔票，細看還有一張紙條，內容充滿愛的說，「手機壞了就買過，不要心情不好。」原來紙條的主人是暖心的婆婆留下，讓她感動不已的說，「我真的是個幸福的人！」但是原PO並沒有收下這筆錢，「看到現金和紙條，我的內心是感謝的，但我把錢還婆婆了。」說明自己不能拿這筆錢，更說平常家裡的大小事務，生活都是婆婆負責，「她給我的真的很多了！」

貼文發出後羨煞眾人，讓近7千網友直呼，「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「天賜好婆婆，一定要好好相處」、「表示妳一定是一個好媳婦」、「相信妳一定做的很好，所以身邊的人也對妳好，感恩惜福，加油！」此外，更有網友開玩笑的說，「妳上輩子是不是拯救了宇宙？才能遇到這麼好的婆婆。」

(中時新聞網)