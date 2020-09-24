南韓一名海洋水產部的公務員日前在延平島附近海域執勤時失蹤，該名公務員疑似跳海叛逃北韓，韓國國防部今（24）日證實，北韓後來槍殺了這名公務員，並且將他的遺體火化，南韓軍方也藉此譴責平壤的殘暴行徑，要求平壤給交代。

韓聯社報導，韓國國防部今日證實，北韓射殺了一名日前失蹤的47歲南韓海洋水產部漁業指導員。韓國國防部指出，「根據分析所掌握到的各種情資，北韓在海裡發現該名人士後對他進行了殘暴行徑，拿槍射殺他並且將他火化。」

「我軍強烈譴責此種殘暴行徑，並且強烈敦促北韓提出解釋、懲處肇事者」，「我們也嚴厲警告北韓要對此事件負全部責任。」

21日上午，該名南韓海洋水產部公務員搭乘重達500噸的漁業巡視船在南韓西部最北端延平島附近海域上巡視，當時巡視船距離兩韓海界北方限界（Northern Limit Line）僅約10公里，11時30分其他船員們發現該名公務員失蹤後開始尋找下落，不過最終只在船上發現失蹤者的鞋子，公務員疑似跳海，船員於是向海警通報失蹤，南韓官方隨後出動20艘船隻及飛機進行大規模搜救，後續有跡象顯示這名公務員22日下午在北韓海域被發現。

韓聯社昨（23）日引述南韓情報單位多名消息人士指出，失蹤公務員疑似試圖投誠北韓，北韓方面後來「遠遠開槍射殺」，「急急收屍火化。」

針對北韓為何要槍殺、火化投北人士，南韓情報圈人士認為應該只是偶發事件，並非針對南韓平民的刻意挑釁，該名人士指出，北韓火化南韓公務員遺體可能是因應新冠肺炎疫情做出的預防措施，「我們沒有發現任何資深官員參與此案的證據。」

首爾仍在調查南韓公務員前往北韓的確切動機。

韓聯社指出，這是2年來第一起南韓民眾在北韓被射殺的案例，2018年7月南韓女子朴萬子（Park Wang-Ja，音譯）疑似在北韓金剛山觀光地區旅遊時，誤闖軍事禁區遭北韓士兵射殺。

(中時新聞網)