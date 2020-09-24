南韓一名海洋水產部的公務員日前在延平島附近海域執勤時失蹤，該名公務員疑似跳海叛逃北韓，韓國國防部今（24）日證實，北韓後來槍殺了這名公務員，並且將他的遺體火化，南韓軍方也藉此譴責平壤的殘暴行徑，要求平壤給交代。

韓聯社報導，韓國國防部今日證實，北韓射殺了一名日前失蹤的47歲南韓海洋水產部漁業指導員。韓國國防部指出，「根據分析所掌握到的各種情資，北韓在海裡發現該名人士後對他進行了殘暴行徑，拿槍射殺他並且將他火化。」

「我軍強烈譴責此種殘暴行徑，並且強烈敦促北韓提出解釋、懲處肇事者」，「我們也嚴厲警告北韓要對此事件負全部責任。」

21日上午，該名南韓海洋水產部公務員搭乘重達500噸的漁業巡視船在南韓西部最北端延平島附近海域上巡視，當時巡視船距離兩韓海界北方限界（Northern Limit Line）僅約10公里，11時30分其他船員們發現該名公務員失蹤後開始尋找下落，不過最終只在船上發現失蹤者的鞋子，公務員疑似跳海，船員於是向海警通報失蹤，南韓官方隨後出動20艘船隻及飛機進行大規模搜救，後續有跡象顯示這名公務員22日下午在北韓海域被發現。

韓聯社昨（23）日引述南韓情報單位多名消息人士指出，失蹤公務員疑似試圖投誠北韓，北韓方面後來「遠遠開槍射殺」，「急急收屍火化。」

針對北韓為何要槍殺、火化投北人士，南韓情報圈人士認為應該只是偶發事件，並非針對南韓平民的刻意挑釁，該名人士指出，北韓火化南韓公務員遺體可能是因應新冠肺炎疫情做出的預防措施，「我們沒有發現任何資深官員參與此案的證據。」

首爾仍在調查南韓公務員前往北韓的確切動機。

韓聯社指出，這是2年來第一起南韓民眾在北韓被射殺的案例，2018年7月南韓女子朴萬子（Park Wang-Ja，音譯）疑似在北韓金剛山觀光地區旅遊時，誤闖軍事禁區遭北韓士兵射殺。

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文章來源：Defense ministry confirms N. Korea shot missing S. Korean official to death
文章來源：(LEAD) Missing official near sea border likely shot dead by N. Korea(LEAD) Missing official near sea border likely shot dead by N. Korea
文章來源：详讯：韩失踪公务员弃韩投朝途中遭射杀火化

(中時新聞網)

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