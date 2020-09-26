蔡英總統文今天赴南部視察部隊，趁空前往探視因跳傘受傷的下士秦良丰及上兵高立埁。軍聞社提供

蔡英總統文今天赴南部視察部隊，趁空前往探視因跳傘受傷的下士秦良丰及上兵高立埁。秦良丰已經復元到可以慢慢打字，更把復健的心路歷程親手打成文章送給「不能輸給自己」給蔡英文。

總統現場也跟秦良丰握手，並跟秦說，「出力看看」；了解一下復元狀況，總統並鼓勵秦良丰要努力復健，也囑咐院長醫療團隊給他跟高立埁兩人最好的照顧。

蔡英文今天上午前往高雄視察空軍地勤、工兵及海軍水下作業大隊，也利用時間前往醫院探視兩位跳傘受傷的官兵。

蔡英文先是與跟秦良丰一起觀看他復健的錄影，秦良丰不僅可利用輔具練習手的抓力，也能輕踩腳踏車；總統也跟秦良丰握握手力，並用雙手幫他按摩。

秦良丰將親打的復健的心路歷程的文章「不能輸給自己」表框，親自送給蔡英文。文章裡提到，復健真的是一條很辛苦又漫長的道路，在這段日子裡，每天一張開眼睛，一成不變的生活又開始.....這種生活不知道，不知道終點究竟在哪？不知道距離終點到底還有多遠？甚至不知道有沒有終點？

高立埁則告訴蔡英文，他運動的速度可能沒那麼快，但是底子打好一點，以後才有本錢。

陸軍航空特戰指揮部2018年5月在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演，當時秦良丰搭乘C-130運輸機飛達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足而直接落地。在台北內湖三總治療後，去年3月轉院到國軍高雄總醫院進行後續治療；高立埁則是在2019年6月於屏東地區執行跳傘訓練時發生意外。

(中時 )