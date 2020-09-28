美國總統川普的前任競選連任總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）昨（27）日驚傳試圖輕生，所幸最後無事已被送往醫院治療。帕斯凱爾7月才因為川普民調持續落後拜登，加上造勢活動出席人數不如預期，遭到川普臨陣換將。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，川普前任競選連任總幹事帕斯凱爾27日驚傳在佛羅里達州的家中試圖持槍輕生。佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）警察局警佐葛林洛（DeAnna Greenlaw）表示，周日下午4時，他們接獲帕斯凱爾的妻子報案，指出一名武裝男子試圖輕生，當警方抵達現場後，帕斯凱爾的妻子表示，家裡有多把槍枝，帕斯凱爾更威脅要傷害自己。

警方後來開始和帕斯凱爾對話，並且和他建立起融洽關係，在溝通後終於成功說服帕斯凱爾走出住家，他最終被送往醫院治療，所幸沒有受傷。

警方並未說明帕斯凱爾試圖輕生的原因，不過今年7月中旬帕斯凱爾才遭到川普臨陣換將，撤下連任競選總幹事的職稱，由副總幹事史泰平（Bill Stepien）接任，當時川普才剛結束在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）舉辦的睽違3個月首場造勢活動，這場造勢活動出席人數不如預期，可容納1.9萬人的場館被拍到位置空了一大半，反淪為全國笑柄，更傳出有多名工作人員感染新冠肺炎。據傳此事讓川普和帕斯凱爾關係緊張，加上川普民調支持度持續落後拜登，川普才會臨時選前換將。

44歲的帕斯凱爾目前仍擔任川普陣營中的資深顧問，不過他7月中被拔掉競選總幹事頭銜後，就鮮少出現在競選總部。CNN報導，7月中川普宣布換將當天，帕斯凱爾就火速收拾辦公室離開。

針對帕斯凱爾試圖輕生，川普競選團隊公關主任墨托（Tim Murtaugh）發布聲明指出，「帕斯凱爾是我們的家人」，同時強調帕斯凱爾遭遇民主黨人士及名義上共和黨「令人噁心的人身攻擊」，批評這些人應該為自己的所作所為感到羞愧。

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