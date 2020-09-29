沒有韓國瑜的高雄回歸於平靜？自從高雄市長易位，由陳其邁補選接任，外界緊盯他如何治理高雄，但新聞熱度明顯下降。新任議長曾麗燕指出，韓國瑜過去一年多執政，讓高雄成為全台焦點，然而陳其邁上任市長後，高雄似乎「安靜」多了。對此，前高雄市政府財政局長、現任義守大學副教授李樑堅分析，這是因為韓國瑜旋風消失了。

韓國瑜2018年成功翻轉高雄後，讓高雄瞬間成為海內外亮點，海內外人士紛紛組團要來高雄參訪、考察、觀光，這股風潮最大的理由在於大家對韓國瑜個人產生好奇及興趣。

中評社報導，曾麗燕在「市政新格局、港都新治理」論壇時公開贊掦韓國瑜，執政期間打開城市被限制的視野及想像，並指出陳其邁治理下的高雄似乎「安靜」許多。李樑堅認為，議長的意思可能是指高雄現在的觀光客來得比較少吧？當然這波新冠肺炎疫情也有影響。

但李樑堅進一步分析，現在確實跟前年韓國瑜勝選所造成的那股「高雄旋風」相比有所落差，當時新聞媒體整天充斥高雄和韓國瑜個人的消息，這可能也是現在比較「安靜」的原因之一。

10月7日陳其邁將赴高雄市議會進行首次市長施政報告，屆時將面臨當前高雄城市相關招商引資，城市行銷與媒體聲量、對市政擘劃與願景等質詢，想必外界仍會拿他和韓國瑜再次比較一番。

(中時新聞網)