一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，遭後方水產行小貨車惡意逼車、碰撞，導致他摔車，險些被聯結車輾斃，駕駛白色貨車的水產店老闆事後也遭網友肉搜，至臉書粉專洗版、號召出征「路過」水產店，甚至是被挖出過去短短12年間，累積28筆違規罰單，網友忍不住問「水產店是不是很好賺？」貼文一出後，知情人士曝「賺得比醫生還多」。

網友於PTT以「水產行好賺嗎」為題，表示看到新聞中水產行老闆惡意衝撞重機，短短兩年收了28張罰單，顯然不把錢放在眼裡，才會不斷違規，讓他好奇地問，「水產行的獲利模式是到漁港收購漁獲再轉手賣給其它餐廳牟利嗎？水產行好賺嗎？」

貼文曝光後，網友留言「傳產當然賺」、「館長都想跨足下去賣蝦子，你說呢」、「超好賺，菜市場賣魚的好幾棟房子」、「比醫生賺多了」、「看怎麼做，月入數百到上億的都有」、「都開盤子價當然好賺」、「我認識的一直買車…」、「公斤買，台斤賣，過水包冰，水產賣水」，不過也有部分網友對於水產店老闆的惡行，看不過去怒罵，「看那副猖狂的樣子，撞死人也不在乎，賺爆的人才有的膽識」、「那些罰單加一加還不到五萬元，怕屁」、「開車殺人賠點錢就好」。

該名老闆2年來違規高達28次，像是沒繫安全帶、超速等，最常被舉發的就是「沒靠右側停車」，以及一張遲遲未繳的罰單，還因此累積至4,500元的高額罰金。據悉，水產行老闆去年4月時，曾因為迴轉問題與民眾產生糾紛，雙方一言不合告上法院，老闆、老闆娘都被依照強制罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

(中時新聞網)