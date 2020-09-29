原PO在「爆怨公社」上表示，老婆月子餐出現一塊恐怖的魚肉，不但老婆看了不敢吃，連撿菜尾的他一看都整個沒胃口。（摘自爆怨公社）

剛生完小孩的產婦通常會開始吃月子餐，補足身體在懷孕過程中所遺失的營養。不過一名丈夫卻表示，在老婆的月子餐驚見「恐怖魚頭」，不但嘴尖又佈滿銳利獠牙，猙獰的面目讓撿菜尾的他也不敢吃。不過內行揭露怪魚的真實身分其實是富含營養的鮭魚頭，直呼：超級補！

原PO在「爆怨公社」上表示，老婆月子餐出現一塊恐怖的魚肉，不但老婆看了不敢吃，連撿菜尾的他一看都整個沒胃口。拍下照片詢問網友「這到底是牙齒還是骨頭魚刺？有請專業的吃魚達人解惑。」圖中可看到一快恐怖魚頭，尖嘴又佈滿利齒，讓網友驚呼「好像鱷魚嘴巴」、「太恐怖了吧是那家的呀」。

不過內行人一眼就看出，這並不是什麼恐怖魚頭，而是「鮭魚頭」。網友指出，鮭魚頭經過長時間烹飪是甚至可以連骨頭一起吃，不但好吃，對於產婦而言更是充滿膠質的營養補品。網友表示「鮭魚頭，有點油，不過含有豐富膠原蛋白跟良性油脂」、「滿滿的膠原蛋白，傻傻的」、「這個都是膠質很好吃欸，第一次都會怕吃完你會愛上」、「鮭魚頭不要傻傻的丟掉這是好物」、「我老婆恨不得這樣...他最愛吃魚眼睛」、「滿滿的膠質對產婦超級無敵好」。

事實上，鮭魚是營養價值極高的食材。鮭魚中富含的OMEGA-3脂肪酸及維生素D，而鮭魚中的維生素B群可以消除疲勞、美容養顏，維生素D助鈣質的吸收，維生素E防止老化、促進血液循環。

(中時新聞網)