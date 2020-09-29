20200929中天新聞 控遭「逼車圍攻」 7旬肇事女駕駛：被車推著走

台中今早發生汽車猛衝對向車道車禍，造成10人受輕傷，現場一片狼藉。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市民權路與自由路口今(29日)近9時發生一起汽車暴衝連環車禍，一輛Mini c汽車逆向衝撞對向車道，連環撞擊8輛行駛中的機車，導致10人輕重傷。而對此，闖禍的73歲周姓老婦表示，「不是我的車撞他們(機車)，是後面的機車圍攻我，他們自己來撞的。」

警方表示，警方表示，這起車禍發生在上午8時51分左右，周姓婦人駕駛Mini cooper汽車沿民權路往自由路方向行駛直行，但卻不知何故車子突然跨越雙黃線，朝對向車道直直撞上，一共波及8部機車，8部機車受到程度不一程度碰撞，多輛被撞倒在地、1輛橫倒在汽車車頭，騎士都飽受驚嚇，造成約10人輕傷送醫治療，其中有1人疑似小腿骨折。

肇事的周姓老婦接受媒體訪問時，還原當時，她激動的表示，當時是上班時間車流量大，後方的機車一直逼車圍攻，她只好被推著走，並強調自己「很慢很慢的往前」，更出狂言說「是機車自己來撞我的」、「我想說我這樣開是對的啊」等語。而監視器畫面可見周婦的車後方並無任何一台機車，說法明顯有出入。

警方到場後便立刻對周婦及8名機車騎士實施酒測，全數無酒駕。警方初步研判疑為駕駛李婦年紀較大，該路段車流量多駕駛技術及一時反應較差所致，全案由交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

(中時新聞網)