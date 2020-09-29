共機運8反潛機今天再度擾台，連14天48架次頻繁闖進台灣南北空域，期間國防部先鄭重喊話「後果自行負責」，但外交部長吳釗燮卻突然踩剎車，表示「兩岸開戰不依靠美國、不與美國尋求全面建交」。在短短幾天說法劇變，有學者就直指，箇中轉變與美方對「兩岸開戰」態度絕對有關。

外交部長吳釗燮24日接受美國電台(NPR)專訪，談及台美關係、兩岸情勢，他表示，台美關係近期大有進展，「但目前不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰，台灣不會依靠美國干預」。

對此，淡江大學國際學院美洲研究所教授陳一新，近日在媒體《奔騰思潮》投書分析，大陸共軍軍機、軍艦在18、19日大舉侵擾我航空識別區(ADIZ)，但我空軍在驅離共軍軍機時，曾廣播批評共軍是「麻煩製造者」，最近甚至加上一句「後果自行負責」，讓美國擔心，台灣已有「必要時自衛與還擊」的準備。也正因美方無意捲入兩岸紛爭，更不想被台灣拖下水，打一場華府不想打的戰爭。

最後陳一新更強調，前述情勢還不是最頭痛的，讓蔡政府感到事態嚴重的就是，美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)，9月17日在參院外交委員會作證時，稱「對於台灣主權問題，美國不持立場，並提到這個問題，應由兩岸自行解決」。

此外，支持台灣不遺餘力的美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）23日在華府國防智庫「哈德遜研究所」舉行的一場研討會表示，「針對台灣紅線問題，大陸遲早會用武力解決，美方支持台灣打這場戰爭，是不切實際的」。魯比歐還說，「美國能做的事就是幫助台灣增強軍事力量，讓北京自己放棄一場代價過於高昂的戰爭」。

陳一新認為，顯然，史達偉與魯比歐的談話，讓蔡總統與吳釗燮感到心寒，決定「謹言慎行」，以免事情鬧得更大。

(中時新聞網)