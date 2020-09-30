日籍女星田中千繪和范逸臣2008年因《海角七號》結緣，分分合合12年感情撲朔迷離，日前因被媒體拍到路邊牽手，田中千繪才透過經紀人低調認愛。據悉，2017年傳出兩人因沒有結婚共識而分手，最後靠導演魏德聖的幫忙才復合。

根據《鏡週刊》報導，雙方交往12年來，曾因聚少離多分開，2016年因合作魏德聖導演的電影《52Hz, I Love You》再度走在一起，被目擊在台灣多處留下愛的足跡。

不料，隔年卻傳出對婚姻沒有共識，只好再度選擇放手，但在田中千繪心中，依舊相當欣賞范逸臣的創作才華及熱情奔放的個性，加上兩人有共同朋友魏德聖及「海角幫」，時常聚會連絡感情，更有機會悄悄的復合。

田中千繪與范逸臣再度復合，幕後的「海角幫」夥伴們是重要的推手。（圖／中時資料照）

兩人愛情長跑多年，多次被拍到約會的模樣，卻打死不承認戀情，僅對外說是好朋友關係，這次又再被目擊牽手、同居等恩愛畫面，田中千繪罕見鬆口承認，透過經紀人證實關係「2020沒人知道下一秒會發生什麼事情，請給他們空間」，范逸臣的經紀人則表示「我們不回應任何事！」

田中千繪在今年出版自傳《四十，仍懂愛》被問到婚姻大事，她表示：「結婚在我的人生裡不是第一優先的事情，我覺得不應該硬是逼自己結婚，因為要『愛自己』，即使一個人也過得很好的話，這樣不是比較幸福嗎？」至於為何想凍卵，千繪表示，台灣對於凍卵的態度比較開放，但在日本因為民情關係，還是比較不容易，「雖然不知道哪一天會使用到」。

(中時新聞網)