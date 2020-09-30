現在是個人手一機的時代，各家廠商也推出許多不同功能的智慧型手機供民眾選擇。而日前就有網友表示，自己想換手機，正在等蘋果推出新機，這也讓他好奇，「一支手機平均用多久？」而大多網友表示，大概用2~3年。而貼文也釣出網友心目中的神機，幾乎一面倒都投給了IPhone 6s，「我的IPhone 6s用了5年。」

原PO在PTT上以「一支手機平均用多久？」為題說明，自己手上的IPhone 7用的差不多，最近正在等蘋果推出新機IPhone 12，希望價錢不要太貴，是自己可以負擔的範圍。而這也讓他好奇，「想知道大家手機平均都用多久換新？」

貼文一出後網友們也各自分享使用情況，「2-3年差不多，其實2-3年硬體就追不上軟體更新速度了」、「我都用最便宜的」、「i8即將邁入第四年」、「我之前大概2年換一隻，iphone的話會使用超過2年」、也有網友透露，身邊用蘋果手機的，「大多用超過三年」但也有網友表示，要看使用廠牌來決定，「看牌子耶，爛的用不到1年。」

對此，貼文也意外釣出網友們手上的神機，IPhone 6s，大多平均使用超超過3年，「我用IPhone 6s，4年10個月」、「上一支iphone 6s用五年，換過一次電池」、「6s快滿五年」、「6s+服役中，好像快5年」、「我還在6s。」

(中時新聞網)