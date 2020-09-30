在美國總統川普與民主黨候選人拜登彼此相互砲轟下，全球矚目的美國總統大選首場辯論會被批「美國史上最糟糕大選辯論」，在一片混亂中收尾。不過這場辯論後，媒體關注的不僅是川普何時要公布他的稅收報告、他多少次打斷拜登發言，更是他拒絕譴責支持白人至上主義的團體「驕傲男孩」，甚至呼籲這些團體「做好準備」，成為多家媒體砲轟川普的新焦點。

據路透社、美國有線電視新聞網以及《國會山莊》等媒體報導，在辯論主題進入到種族問題時，主持人華勒斯（Chris Wallace）向川普提問他是否願意譴責「白人至上主義」以及民兵團體暴動時，要求他們冷靜並停止在美國許多城市內針對反種族示威的暴力行為。美國聯邦調查局與國土安全部的資深官員早已警告，白人至上主義對美國威脅日益加深。

不過，不過，在辯論場上一再批評「左派」暴力的川普，對於華勒斯提出是否願意譴責白人至上團體，反問是那些團體，而拜登就提出像是極右派組織、自稱是擁戴西方沙文主義的「驕傲男孩」（Proud Boys）。對此，川普表示要他們「稍安勿躁、做好準備」，並話鋒一轉稱「我告訴你，有要有人對極左派組織『安提法』（Antifa）與左派做些什麼，因為那不是右派的問題，而是左派的問題」。

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down..."



Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu — Axios (@axios) September 30, 2020

對此，「驕傲男孩」大受鼓舞，紛紛轉貼川普這一段辯論片段，其中一位成員在社群媒體Parler上表示，「川普要驕傲男孩做好準備，因為總有人要處理那些『安提法』...好的！我們已做好準備」。另也有成員在推特上表示，「川普在辯論會上提到驕傲男孩，讓我們陷入狂喜！川普說要幹掉安提法，讓我們超開心！」

對此，研究網絡極端主義的伊隆大學（Elon University）計算機科學教授斯奎爾（Megan Squire）表示，總統這些評論對極端團體「驕傲男孩」是巨大勝利，他們自認為使命是對抗「安提法」來捍衛西方價值，如今他們在全世界前受到川普祝福，相關在網路上社群也隨之狂歡。隨後，拜登也截圖這些極端團體的對話，並註明「這就是川普治理下的美國」。

(中時新聞網)