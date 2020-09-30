富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，兩邊都派洋投出賽，索沙連續5場繳出優質先發，今日主投7局無失分，奪下本季第13勝，而猿隊先發投手霸能則連續11場比賽失分，主投6局狂失8分，最後富邦以8比0贏球，仍在下半季戰績第一，索沙則躍居勝場、自責分率雙冠王。

猿隊先發投手霸能失手，首局二、三壘有人情況下，林益全敲出清壘安打，富邦率先攻下2分領先。接著在2局下半連敲4支安打再添2分後，蔣智賢再掃出3分炮，此局灌進5分大局，前2局富邦就以7比0大幅領先。

富邦打線兇猛，索沙也越投越帶勁，此戰主投7局僅被敲4安、無失分，另有2保送、2三振，9月份先發5場全拿下勝投，拿下本季第13勝，追上兄弟洋投德保拉並列勝投王，自責分率降到3.46，拿下自責分率王，三振數150次也排第2，9月表現相當搶眼。

樂天桃猿新秀萬昭清中繼2局飆4K，表現亮眼。（陳怡誠攝）

相較之下，霸能主投6局被敲11安打，失掉8分有7分自責分，吞下本季第7敗。7局下半登板的新秀萬昭清中繼2局，僅被敲出1支安打，送出4次三振，是今晚猿隊的亮點。

索沙在新莊球場7連勝，且本季尚未在主場吞敗過，堪稱是主場王，他賽後說，「客場比賽想為球隊贏球，在主場又有球迷熱情支援，讓我投起來更帶勁。」

樂天桃猿洋投霸能前2局就失7分。（陳怡誠攝）

富邦悍將蔣智賢敲出3分炮。（陳怡誠攝）

富邦悍將蔣智賢敲出3分炮，與張進德相擁。（陳怡誠攝）

富邦悍將蔣智賢敲出3分炮，與索沙相擁。（陳怡誠攝）

(中時 )