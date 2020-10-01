美國總統大選首場辯論吵翻天，不過民主黨候選人拜登大豐收，1小時內的募款金額創下380萬美元（約新台幣1億元）新紀錄，辯論會當晚共吸納21.5萬人募款1,000萬美元（約新台幣2.89億元）。

拜登募款金額大躍進。

9月29日晚間登場的美國總統大選首場辯論慘淪大亂鬥，美國總統川普與拜登在台上激烈交鋒、砲火四射，儘管該場辯論被評為「史上最爛辯論會」，不過拜登陣營卻大豐收，綜合路透社、美國政治新聞網站「Politico」報導，根據民主黨慣用的線上募款平台「ActBlue」數據，周二晚間10時至11時，拜登陣營獲得約380萬美元捐款，創下選戰開打以來拜登陣營單小時內最佳募款紀錄。

當晚9時至午夜12時，拜登陣營共湧入21.5萬人捐款1,000萬美元，當中有6萬人還是新的捐款人。

目前川普陣營還未公開辯論期間的募款金額，因此無從比較雙方的吸金能力。

不過民主黨黨內初選期間原本拜登的募款能力並不佳，在鞏固領先優勢之後，他的募款金額才開始上揚，在宣布擁有印度裔與非裔血統的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手後，拜登的吸金能力大躍進，大批小額捐款湧入，8月拜登陣營以3.65億美元的募款金額超越川普陣營收穫的2.1億美元，現金優勢讓拜登足以在搖擺州投放更多競選廣告。

(中時新聞網)