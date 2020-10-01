受夠川普73次插嘴震撼 美大選辯論委員會要改規則 11:332020/10/01 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普9月29日在第一次大選辯論中插嘴達73次，不僅激怒了民主黨對手拜登，也促使辯論委員會改變規則。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在首次辯論中不斷插嘴 激怒拜登要他閉嘴 美國總統川普周二在大選首次辯論中不斷插嘴，前後達73次，和民主黨對手拜登從激辯演變成吵嘴，讓整場辯論陷入混亂。歷經這場震撼後，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates，CPD）周三說，將會改變剩下兩場辯論的模式。 辯論委員會在聲明中說，周二的辯論顯然證明，剩下兩場辯論中，應該需要另外增加結構，以確保辯論能針對議題有序進行。不過，委員會並未確切說明，究竟會進行那些改變，只說他們會審慎考慮選項，並會很快宣布相關措施。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #辯論 #插嘴 #美國大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總冠軍賽開打 詹皇預約傳奇 04:102020/10/01 運動天地 轉型正義對撞美國第一 04:102020/10/01 時論廣場 美國總統大選首場辯論會 川普VS.拜登 大亂鬥 04:102020/10/01 財經要聞 川普73次搶話 批通訊投票舞弊 拜登斥輸不起 美國大選 總統辯論互罵 媒體：沒有贏家 04:102020/10/01 國際大事 拜登辯論頻閉眼 台灣教授驚發現：記憶體斷線了 09:472020/10/01 生活 學者看川普 外表強硬內心很虛 04:102020/10/01 國際大事 美總統大選首場辯論 拜登批川普表現丟國家的臉 05:442020/10/01 國際 蔡政府將推動新一輪組改 科技部 擬改回委員會形式 04:102020/10/01 財經要聞 辯論一團亂！外媒：最大輸家是美國 唯一贏家竟不在場上 10:332020/10/01 國際 國民黨最霸氣的男人！不甩綠委反對 蔣萬安大喊：我決定 08:582020/10/01 政治 國際熱門新聞 辯論一團亂！外媒：最大輸家是美國 唯一贏家竟不在場上 - 國際 不只逃稅！川普這一句話 慘淪媒體最新砲轟焦點 - 國際 美大選首場辯論誰贏？BBC點出拜登勝出關鍵 - 國際 全球新冠病歿破百萬 非洲死亡數低到跌破專家眼鏡 - 國際 受夠川普73次插嘴震撼 美大選辯論委員會要改規則 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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