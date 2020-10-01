美國總統川普在首次辯論中不斷插嘴 激怒拜登要他閉嘴

美國總統川普周二在大選首次辯論中不斷插嘴，前後達73次，和民主黨對手拜登從激辯演變成吵嘴，讓整場辯論陷入混亂。歷經這場震撼後，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates，CPD）周三說，將會改變剩下兩場辯論的模式。

辯論委員會在聲明中說，周二的辯論顯然證明，剩下兩場辯論中，應該需要另外增加結構，以確保辯論能針對議題有序進行。不過，委員會並未確切說明，究竟會進行那些改變，只說他們會審慎考慮選項，並會很快宣布相關措施。

(中時新聞網)