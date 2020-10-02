號稱為了追求全球人類最高健康水準為宗旨的世界衛生組織驚傳大批性侵醜聞！據路透社報導，超過50名女性控告來自WHO與其他知名非政府組織的醫師與職員，在2018年至2020年於剛果民主共和國治療預防伊波拉病毒時，竟以工作機會為要脅，藉此性剝削當地女性，聯合國秘書長與WHO對此已下令嚴加調查。

報導指出，根據多位聯合國官員以及非政府組織員工向調查組織「新人權主義者」（The New Humanitarian）通報這起駭人聽聞的涉及國際組織性侵醜聞，51名受害女性向該組織表示，許多在伊波拉疫區、剛果東部大城貝尼（Beni）的外國後勤工作人員，對當地女性性剝削，而受害女子全數都不知道是否有熱線、e-mail，或者聯絡人方式以便通報。當地警方雖然聽過相關傳聞，但並未有受害者向警方通報。

《衛報》也指出，部分受害女性表示她們是在飲品中被下藥，也有人說自己是在辦公室與醫院內遭埋伏性侵，甚至是以工作機會為要脅，不滿足他們的獸慾的話就喪失飯碗，且已有2名女性懷孕，而這些女性在當地為了從事廚師、清潔工以及擴大醫療服務的工作人員，但月薪僅50美元至100美元；另外也有一名從伊波拉並痊癒後的女子，在WHO諮詢人員請到飯店聲稱是要進行諮詢時，卻遭下藥並性侵。

對於相關指控，WHO表示已「嚴加調查」，稱相關與WHO人員行為指控完全不可接受，性剝削更是零容忍，「我們不能忍受職員、合約商或者夥伴工作者做出如此行為，這些人背叛了我們所服務的社群，應該受到嚴厲譴責。

(中時新聞網)