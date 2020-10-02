美國總統川普確診，不僅震驚全美，更引起全球譁然。雖然川普在推特上表示自己目前身體狀況仍良好，但引起外界關注的不僅是他本人，還有前兩天剛與他舌戰辯論的民主黨候選人拜登，以及如女兒伊凡卡等同場觀看辯論會的川普家族成員。不過外媒爆料指出，川普家族多位成員在閉密空間的辯論會場上並未戴上口罩，「只有在鏡頭前才戴上」。

據美媒《赫芬頓郵報》報導，多位在台下參觀川普辯論的川普家族成員如伊凡卡（Ivanka Trump）、小唐納川普（Donald Jr. Trump）、艾瑞克（Eric Trump）雖然在社群媒體推特上公開戴上口罩參加辯論會的照片，伊凡卡還上傳與蒂芙尼（Tiffany Trump）以及第一夫人梅蘭妮雅的自拍照。不過一進場後，在密閉空間的辯論會場上，紛紛把口罩拿掉，但這一畫面也被媒體捕捉，只有梅蘭妮雅全程都戴上口罩。

美媒MSNBC報導，確診的幕僚希克斯（Hope Hicks）除了與川普夫婦同班機外，川普家族多位成員都在機上，包括小唐納川普、伊凡卡、蒂芬妮、艾瑞克，以及伊凡卡丈夫庫許納（Jared Kushner）和艾瑞克妻子賴拉（Lara Trump）。

另外，搭機名單中還有白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）、川普競選經理史提皮恩（Bill Stepien）、白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、共和黨籍眾議員喬丹（Jim Jordan）等，至少21人近日曾與希克斯一起搭機。

美國有線電視新聞網也指出，希克斯不僅與川普本人，更與川普家族關係密切。先前曾任白宮聯絡室主任，並在大選前重新加入川普團隊。她本周內多次與川普隨行，包括前往辯論場時與川普同搭空軍一號，以及9月30日搭乘總統專屬的直升機海軍陸戰隊一號。她被媒體捕捉到在參加辯論會時並未戴上口罩。

(中時新聞網)