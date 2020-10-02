中華職棒二軍總冠軍賽今天移師斗六棒球場進行第3戰。味全龍隊推出王牌徐若熙掛帥先發，主投3局三振6次，飆出生涯最速的157公里，追平聯盟過去本土投手最快球速紀錄；打擊群全員安打，包含曾陶鎔3分彈相挺。最終龍隊以17比9大勝中信兄弟，搶先聽牌，明天再勝就能迎接回歸後首座二軍冠軍。

今日賽前，味全龍特別邀請吳睿勝選手的阿嬤洪彩媚女士擔任開球嘉賓，洪彩媚女士是吳睿勝這一生最死忠也最重要的應援團成員，自小學三年級開始為吳睿勝加油至今，今年二軍賽事幾乎場場到場，今天總冠軍系列賽自然也不例外，阿嬤的全力應援，成為吳睿勝續圓職棒夢的最大推手，深具意義。

5戰3勝前2戰，雙方各贏1場，系列賽第3場、關鍵一戰也吸引近2500人進場加油，寫下聯盟二軍最多進場人數紀錄。比賽前半段，中信兄弟在味全龍徐若熙的壓制下一籌莫展，面對徐若熙在內4名投手吞下9K，僅在4局下趁接替的羅華韋出現亂流，攻得3分。

味全龍則是在2局上吃下大局，單局5安外加2次保送，打了一輪9人次拿下5分，也打退中信兄弟先發投手吳蔚驊，3、4局再各添得1分，讓前半段味全龍隊取得7：3領先。

比賽後半段，味全龍則是在8、9兩局再狂吞10分，底定戰局，包含曾陶鎔8局的3分砲；今日味全龍全員皆有安打出現，全場共敲出17支。中信兄弟則在7局無人出局攻占滿壘，靠著兩支高飛犧牲打追回2分，9局下背靠背擊出兩轟，包含黃鈞聲代打3分砲追回4分。最終味全龍便以17：9大勝中信兄弟，系列賽取得2比1領先。味全龍隊連續3場都有全壘打，累積5轟，火力一場比一場旺盛。

今日球團特別邀請選手吳睿勝的阿嬤洪彩媚女士開球。（味全龍提供）

曾陶鎔8局上開轟 擊出一發3分砲。（味全龍提供）

味全龍全員敲安 隊長林旺衛更有4支4好表現。（味全龍提供）

(中時 )